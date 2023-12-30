Події

21:48 30.12.2023

Унаслідок ракетної атаки на Харків постраждали 20 людей, зокрема двоє дітей

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Унаслідок ракетної атаки на Харків постраждали 20 людей, зокрема двоє дітей

Унаслідок ворожих ракетних ударів по Харкову в суботу ввечері поранено 20 осіб, серед них діти та іноземець, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Близько 19:10 російські військові завдали ракетних ударів по центральній частині м. Харкова. Унаслідок обстрілу пошкоджено готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони та автомобілі людей. Наразі відомо про 20 поранених, серед них двоє хлопців 16 і 14 років і радник з безпеки команди журналістів німецького медіа - громадянин Великої Британії. 9 осіб з усіх постраждалих отримали допомогу на місці", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

 

 

Теги: #харків #постраждалі #обстріл

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