Події

21:28 30.12.2023

Серед постраждалих у результаті обстрілу в Харкові британський журналіст

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Серед постраждалих унаслідок обстрілу в Харкові в суботу ввечері британський журналіст, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Надвечір росія обстріляла центр Харкова, вкотре вдаривши по цивільній інфраструктурі. Домедичної допомоги рятувальники надали 7 людям, із яких 2 дітей. Серед постраждалих - журналіст із Великої Британії", - сказано в повідомленні.

Повідомляють, що наразі на місці працюють ДСНС і поліція, які евакуювали з пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям і психологам.

 

 

 

Теги: #харків #постраждалі #обстріл

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