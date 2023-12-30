Серед постраждалих у результаті обстрілу в Харкові британський журналіст

Серед постраждалих унаслідок обстрілу в Харкові в суботу ввечері британський журналіст, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Надвечір росія обстріляла центр Харкова, вкотре вдаривши по цивільній інфраструктурі. Домедичної допомоги рятувальники надали 7 людям, із яких 2 дітей. Серед постраждалих - журналіст із Великої Британії", - сказано в повідомленні.

Повідомляють, що наразі на місці працюють ДСНС і поліція, які евакуювали з пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям і психологам.