П'ятизірковий готель бізнесмена Олександра Ярославського Kharkiv Palace пошкоджено внаслідок ракетної атаки в суботу, повідомляють телеграм-канали.

П'ятизірковий готель Kharkiv Palace на пр. Правди, 2 у центральній частині Харкова відкрито 15 грудня 2011 року. У його будівництво було інвестовано $126 млн. Управління готелем з часу відкриття здійснювала компанія "Прем'єр Інтернешнл", із травня 2019 року об'єкт вийшов із мережі Premier Hotels and Resorts. У готелі 171 номер, три ресторани, великі конференц-зали.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону, у центрі міста було два потужні вибухи. "Одна ракета прилетіла в готель, друга вдарила по житловому будинку теж у центрі". За його словами, одна людина, яка перебувала під час вибуху в готелі, дістала поранення.

За оновленими даними влади, у Харкові 16 постраждалих, 8 осіб госпіталізовано.