Події

19:35 30.12.2023

Окупанти здійснили понад 6 ударів по Харкову, обстрілюючи центр, є пошкодження цивільної інфраструктури

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Окупанти здійснили понад 6 ударів по Харкову, обстрілюючи центр, є пошкодження цивільної інфраструктури

Російські окупанти здійснили понад 6 ударів по Харкову, обстрілюючи центральну частину міста, є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали понад 6 ударів. Зокрема, вдарили по центральній частині міста Харкова", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Профільні служби працюють на місцях влучання.

 

 

 

Теги: #харків #обстріл

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