Окупанти здійснили понад 6 ударів по Харкову, обстрілюючи центр, є пошкодження цивільної інфраструктури

Російські окупанти здійснили понад 6 ударів по Харкову, обстрілюючи центральну частину міста, є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали понад 6 ударів. Зокрема, вдарили по центральній частині міста Харкова", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Профільні служби працюють на місцях влучання.