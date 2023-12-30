Окупанти здійснили понад 6 ударів по Харкову, обстрілюючи центр, є пошкодження цивільної інфраструктури
Російські окупанти здійснили понад 6 ударів по Харкову, обстрілюючи центральну частину міста, є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали понад 6 ударів. Зокрема, вдарили по центральній частині міста Харкова", - сказано в його телеграм-каналі.
За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Профільні служби працюють на місцях влучання.