РФ може знадобитися від 5 до 10 років для відновлення когорти висококваліфікованих і досвідчених військових частин - британська розвідка

Протягом 2023 року середньодобова кількість втрат росіян (вбитих і поранених) в Україні зросла майже на 300 на день порівняно з 2022 роком, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

"Збільшення середньодобових показників, як повідомляє українська влада, майже напевно відображає деградацію російських сил і їхній перехід до нижчої за якістю та більшої масової армії після "часткової мобілізації" резервістів у вересні 2022 року", - наголошується в повідомленні.

Як припускає британська розвідка, ймовірно, Росії знадобиться від п'яти до десяти років, щоб відновити когорту висококваліфікованих і досвідчених військових частин.

"Якщо втрати триватимуть такими самими темпами протягом наступного року, до 2025 року в Росії за три роки війни буде вбито і поранено понад півмільйона осіб. Це можна порівняти з 70 000 жертвами Радянського Союзу в дев'ятирічній радянсько-афганській війні", - йдеться в повідомленні.