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19:21 29.12.2023

Правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів із річним оборотом до 3 млрд грн

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Правоохоронці викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів із річним оборотом у 3 млрд грн, повідомила Служба безпеки України.

"Кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Національної поліції провели багатоетапну спецоперацію на всій території України. У результаті комплексних заходів за одну добу припинено діяльність понад 100 кол-центрів, які викрадали персональні дані й заощадження українців та іноземних громадян", - йдеться в повідомленні СБУ на офіційному сайті в п'ятницю.

За даними слідства, понад 2500 операторів "працювали" в "офісах", які розміщувалися майже в кожному обласному центрі країни. Зловмисники пропонували своїм жертвам "заробити на біржі", "інвестувати" кошти в криптовалюту або отримати сумнівний "прибуток" від ставок у гральному бізнесі. Також фігуранти вигадували інші способи шахрайства, на кшталт "ваш близький скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватися" або "допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій".

Як повідомляє СБУ, оператори кол-центрів завжди використовували підміну номера телефону. Маючи необхідну інформацію, перераховували кошти на банківські картки підконтрольних осіб. У випадку з інвестиціями пропонували громадянам вкластися в прибуткові проєкти і навіть виплачували перші відсотки. Потім переставали виходити на зв'язок. Ошукували не лише українців, а й громадян Євросоюзу та США.

Як інформує Офіс генерального прокурора, за попередніми даними, річний дохід від діяльності кол-центрів сягав 3 млрд грн.

У СБУ зазначають, що в процесі виманювання коштів зловмисники збирали особисті дані про своїх клієнтів, зокрема паспортні дані, номери телефонів тощо. У подальшому ця інформація могла потрапляти до російських спецслужб, які використовують її для дистанційного вербування нових агентів.

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.

Як повідомили в Національній поліції, у комплексних заходах із ліквідації діяльності шахрайських кол-центрів взяли участь понад 840 правоохоронців, 660 із яких - поліцейські. У результаті ліквідовано осередки діяльності шахраїв у 16 регіонах, а саме: у Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Тернополі, Рівному, Запоріжжі, Полтаві, Вінниці, Сумах, Львові, Черкасах, Закарпатті, Чернігові, Кропивницькому та Харкові.

 

 

 

Теги: #шахрайство #викриття #колцентр

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