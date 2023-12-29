Події

12:30 29.12.2023

Кількість постраждалих унаслідок удару по Києву зросла до 28 - Кличко

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Унаслідок російського ракетного удару вранці в п'ятницю, 29 грудня, у Києві постраждали 28 осіб, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"28 людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю. Одна людина загинула. 25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом - медики надали допомогу на місці", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Крім того, з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі визволили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція там ще триває.

 

Теги: #кличко #київ #постраждалі

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