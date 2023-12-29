У Шевченківському районі Києва під завалами знайдено загиблого, станція метро "Лук'янівська" відновила роботу - мер

Одну людину знайдено загиблою під час розбору завалів складського приміщення в Шевченківському районі Києва, зруйнованого під час падіння уламків збитої в п'ятницю вранці російської ракети, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Пошуково-рятувальна операція триває. До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики", - написав Кличко в телеграмі.

Пізніше він додав, що з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі визволили чотирьох осіб. Загалом, за словами Кличка, у Києві госпіталізовано 17 постраждалих від обстрілу окупантів у п'ятницю.

Міський голова також повідомив про відновлення роботи станції метро "Лук'янівська" в Києві, наземний вестибюль якої також був пошкоджений.

"Рух поїздів усіма лініями метро відновлено. Станція "Лук'янівська" також працює в режимі перевезень. Київський метрополітен працює у звичайному режимі", - написав Кличко.

Раніше мер української столиці повідомив, що троє людей залишаються під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі, а троє були з-під завалів уже врятовані.

Пізніше в Київській міській військовій адміністрації повідомили про двох загиблих і 18 поранених під обстрілами в Києві.

Кличко також повідомив, що вибухом було пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". Станція продовжувала роботу як укриття, але поїзди Сирецько-Печерської лінії метро прямували через неї без зупинки.