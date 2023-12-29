Події

10:27 29.12.2023

У Шевченківському районі Києва під завалами знайдено загиблого, станція метро "Лук'янівська" відновила роботу - мер

1 хв читати
У Шевченківському районі Києва під завалами знайдено загиблого, станція метро "Лук'янівська" відновила роботу - мер

Одну людину знайдено загиблою під час розбору завалів складського приміщення в Шевченківському районі Києва, зруйнованого під час падіння уламків збитої в п'ятницю вранці російської ракети, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Пошуково-рятувальна операція триває. До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики", - написав Кличко в телеграмі.

Пізніше він додав, що з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі визволили чотирьох осіб. Загалом, за словами Кличка, у Києві госпіталізовано 17 постраждалих від обстрілу окупантів у п'ятницю.

Міський голова також повідомив про відновлення роботи станції метро "Лук'янівська" в Києві, наземний вестибюль якої також був пошкоджений.

"Рух поїздів усіма лініями метро відновлено. Станція "Лук'янівська" також працює в режимі перевезень. Київський метрополітен працює у звичайному режимі", - написав Кличко.

Раніше мер української столиці повідомив, що троє людей залишаються під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі, а троє були з-під завалів уже врятовані.

Пізніше в Київській міській військовій адміністрації повідомили про двох загиблих і 18 поранених під обстрілами в Києві.

Кличко також повідомив, що вибухом було пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". Станція продовжувала роботу як укриття, але поїзди Сирецько-Печерської лінії метро прямували через неї без зупинки.

Теги: #кличко #київ #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 29.12.2023
У Запоріжжі знайдено тіло другої загиблої після ракетної атаки - міськрада

У Запоріжжі знайдено тіло другої загиблої після ракетної атаки - міськрада

10:53 29.12.2023
Унаслідок масованого ворожого обстрілу в п'ятницю в Україні загинули 12 осіб, близько 70 осіб поранено - глава МВС

Унаслідок масованого ворожого обстрілу в п'ятницю в Україні загинули 12 осіб, близько 70 осіб поранено - глава МВС

10:49 29.12.2023
Унаслідок російської атаки по Дніпру п'ятеро людей загинули, 22 постраждали - ОВА

Унаслідок російської атаки по Дніпру п'ятеро людей загинули, 22 постраждали - ОВА

10:35 29.12.2023
Уранці в п'ятницю по Україні було випущено близько 110 ракет - Зеленський

Уранці в п'ятницю по Україні було випущено близько 110 ракет - Зеленський

10:21 29.12.2023
Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 15 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Одесі зросла до 15 осіб - голова ОВА

10:03 29.12.2023
Унаслідок російської атаки по Дніпру чотири людини загинули, майже півтора десятка постраждалих - ОВА

Унаслідок російської атаки по Дніпру чотири людини загинули, майже півтора десятка постраждалих - ОВА

09:57 29.12.2023
Шмигаль про обстріли: Цілями ворога стала соціальна та критична інфраструктура, більшість повітряних цілей було збито

Шмигаль про обстріли: Цілями ворога стала соціальна та критична інфраструктура, більшість повітряних цілей було збито

09:51 29.12.2023
На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

09:45 29.12.2023
Унаслідок ракетного удару у Львові одна людина загинула, вісім поранені - влада

Унаслідок ракетного удару у Львові одна людина загинула, вісім поранені - влада

09:37 29.12.2023
Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 11

Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 11

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Запоріжжі знайдено тіло другої загиблої після ракетної атаки - міськрада

Унаслідок масованого ворожого обстрілу в п'ятницю в Україні загинули 12 осіб, близько 70 осіб поранено - глава МВС

Унаслідок російської атаки по Дніпру п'ятеро людей загинули, 22 постраждали - ОВА

Уранці в п'ятницю по Україні було випущено близько 110 ракет - Зеленський

На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

ОСТАННЄ

Пані посол США після атаки РФ: Україна потребує фінансування вже зараз

Ігнат про російську масовану атаку по Україні: Фактично летіло все, напевно, тільки "Калібрів" не було

У Києві троє людей залишаються під завалами в Шевченківському районі - мер

Велика Британія з 1 січня очолить оперативну групу підвищеної готовності НАТО у Східній Європі - британське Міноборони

У КИЄВІ ТРОЄ ЛЮДЕЙ ПІД ЗАВАЛАМИ СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ - ВЛАДА

УНАСЛІДОК РАКЕТНОГО УДАРУ ПО ДНІПРУ Є РУЙНУВАННЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Через ракетний обстріл у Києві госпіталізували сімох постраждалих, п'ятеро з них - у Шевченківському районі

У Херсонській області за добу було понад 120 обстрілів, троє людей дістали поранення

У КИЄВІ ВЖЕ 7 ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ПІСЛЯ ВОРОЖОЇ АТАКИ - КЛИЧКО

Унаслідок ранкових ударів по Харкову один мирний житель загинув, вісьмох поранено - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА