Харків під обстрілом втретє за ранок, пошкоджено лікарню, є проблеми з електрикою для транспорту

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків втретє за ранок п'ятниці, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Третя хвиля за сьогодні ударів по Харкову", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що за попередніми даними, у перший обстріл окупанти били по місту ракетами С-300 і Х-22.

"Наразі відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є деякі проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки задіяли тролейбуси на автономному ходу", - написав Терехов про результати першого обстрілу.

У другу хвилю ударів, за його словами, було зафіксовано щонайменше 4 влучання.

Зі свого боку начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що в Київському районі міста пошкоджено будівлю лікарні.