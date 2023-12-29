Події

08:03 29.12.2023

Харків під обстрілом вдруге за ранок, пошкоджено лікарню, є проблеми з електрикою для транспорту

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Харків під обстрілом вдруге за ранок, пошкоджено лікарню, є проблеми з електрикою для транспорту

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків вдруге за ранок п'ятниці, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Харків знову під обстрілом - вдруге за цей ранок. Є щонайменше чотири прильоти",- написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що за попередніми даними, у перший обстріл окупанти били по місту ракетами С-300 і Х-22.

"Наразі відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є деякі проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки задіяли тролейбуси на автономному ходу", - написав Терехов про результати першого обстрілу.

Зі свого боку начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що в Київському районі міста пошкоджено будівлю лікарні.

 

 

 

 

 

Теги: #харків #удари

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