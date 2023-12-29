Події

06:33 29.12.2023

Окупанти вночі завдали близько 10 ударів по Харкову, попередньо, без постраждалих

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Окупанти вночі завдали близько 10 ударів по Харкову, попередньо, без постраждалих

У ніч на 29 грудня окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову, попередньо, без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали близько 10 ударів по місту Харків. Тип озброєння встановлюють експерти. На цю хвилину без постраждалих", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, інформація про руйнування встановлюється.

Профільні служби працюють на місцях влучень.
 

Теги: #україна #харків #удари

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