В Одесі уламки збитого БпЛА пошкодили багатоповерхівку, виникла пожежа

В Одесі уламки збитого безпілотника пошкодили багатоповерхівку, виникла пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у ніч на 29 грудня.

"Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Атака ще триває! Одесити і жителі області, дуже прошу: будьте в укриттях, не нехтуйте безпекою", - попередив Кіпер.

