Події

17:32 27.12.2023

Збільшилася кількість постраждалих від обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні

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Збільшилася кількість постраждалих від обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні

У Херсоні збільшилася кількість постраждалих після обстрілу російськими окупантами залізничного вокзалу у вівторок.

"Сьогодні до медиків по допомогу звернулась жінка 1976 р. н. Їй діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Жінка отримала їх учора внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ залізничного вокзалу Херсона близько 18:00", - написав голова міської військової адміністрації Роман Мрочко в телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, за даними МВС, унаслідок обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні загинув лейтенант поліції, ще двоє поліцейських були шпиталізовані, двоє цивільних дістали осколкові поранення. За інформацією Мрочка, 16 осіб дістали легкі травми. 

Теги: #херсон #вокзал #обстріл

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