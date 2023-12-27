Події

11:49 27.12.2023

Волонтери ТЧХУ евакуювали людей із залізничного вокалу Херсона, який зазнав російської ракетної атаки

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Волонтери ТЧХУ евакуювали людей із залізничного вокалу Херсона, який зазнав російської ракетної атаки

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) евакуювали людей із залізничного вокзалу Херсона, який у вівторок увечері російські окупанти обстріляли ракетами.

"Понад 100 пасажирів із херсонського вокзалу, який учора постраждав від російських обстрілів, успішно дістались до Києва. Волонтери загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста зустрічали пасажирів потяга з гарячим чаєм та кавою", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в середу.

У ТЧХУ зазначили, що волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Херсонської області щодня чергують на залізничному вокзалі обласного центру. У вівторок після ракетної атаки вони надавали першу домедичну й психологічну допомогу постраждалим, допомагали людям переміститися в укриття та сприяли подальшій евакуації в безпечніше місце.

У безпечній евакуації людей брали участь волонтери Херсона, Миколаєва та Києва.

Під час обстрілу залізничного вокзалу Херсона постраждав і службовий транспорт волонтерів ТЧХУ.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу залізничного вокзалу Херсона та евакуаційного потяга загинув поліцейський, кілька людей постраждали.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid02S3zQQbjjiCVGvyRXwxfusqRS6as2h5VKwfPmqtwX7WzyAX3QWw36cidi7EDGkShPl

https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid0izmojdVmYCrsSqWqJNxkk5kU18W9riJBfk9vBbqRJ1NHxMNNkzxsqxkHtq6L148el

Теги: #херсон #обстріл #тчху

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