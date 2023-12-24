Події

19:51 24.12.2023

Окупанти атакували Нікопольський район дронами, а також обстріляли артилерією

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Окупанти атакували Нікопольський район дронами, а також обстріляли артилерією

Російські окупанти в неділю атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами, а також обстріляли артилерією, повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

"Російські загарбники не давали спокою Нікопольщині. На районний центр направили дрон-камікадзе. З десяток артилерійських снарядів випустили по Червоногригорівській і Покровській сільській громаді", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, серед цивільного населення обійшлося без жертв. Фахівці продовжують обстежувати атаковані місто і села, з'ясовуючи наслідки.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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