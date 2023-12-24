Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу становили 366 осіб - Тарнавський

Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку минулої доби становили 366 осіб, а також 32 одиниці військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 916 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати окупантів склали 366 осіб", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю.

За його інформацією, було знищено 32 одиниці військової техніки, зокрема, 3 ББМ, 4 артсистеми, 18 БпЛА, 3 автомобілі, 3 одиниці спецтехніки, 2 склади боєприпасів. Ще 18 одиниць техніки ворога пошкоджено.