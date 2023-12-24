Події

11:41 24.12.2023

Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу становили 366 осіб - Тарнавський

1 хв читати
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу становили 366 осіб - Тарнавський

Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку минулої доби становили 366 осіб, а також 32 одиниці військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 916 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати окупантів склали 366 осіб", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю.

За його інформацією, було знищено 32 одиниці військової техніки, зокрема, 3 ББМ, 4 артсистеми, 18 БпЛА, 3 автомобілі, 3 одиниці спецтехніки, 2 склади боєприпасів. Ще 18 одиниць техніки ворога пошкоджено.

 

Теги: #таврія #тарнавський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:48 18.12.2023
ЗСУ згортають низку операцій через брак західної допомоги - Тарнавський

ЗСУ згортають низку операцій через брак західної допомоги - Тарнавський

19:11 13.12.2023
У районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій, оборона міста триває - Тарнавський

У районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій, оборона міста триває - Тарнавський

10:37 10.12.2023
На Таврійському напрямку окупанти втратили три бойові машини десанту та два склади паливно-мастильних матриалів - Тарнавський

На Таврійському напрямку окупанти втратили три бойові машини десанту та два склади паливно-мастильних матриалів - Тарнавський

11:34 02.12.2023
Тарнавський: ЗСУ тримають оборону на авдіївському напрямку, втрати ворога за добу - близько 500 осіб

Тарнавський: ЗСУ тримають оборону на авдіївському напрямку, втрати ворога за добу - близько 500 осіб

11:37 29.11.2023
На таврійському напрямку окупанти за добу втратили 639 осіб і 48 одиниць техніки - Тарнавський

На таврійському напрямку окупанти за добу втратили 639 осіб і 48 одиниць техніки - Тарнавський

08:22 27.11.2023
Окупанти втратили за добу понад 500 осіб і три танки

Окупанти втратили за добу понад 500 осіб і три танки

11:42 25.11.2023
Росіяни зменшили кількість авіаударів, незважаючи на високу активність піхоти, - Тарнавський

Росіяни зменшили кількість авіаударів, незважаючи на високу активність піхоти, - Тарнавський

10:48 24.11.2023
Тарнавський повідомив про знищення ЗРК "Бук-М1", втрати ворога за добу становлять 675 осіб

Тарнавський повідомив про знищення ЗРК "Бук-М1", втрати ворога за добу становлять 675 осіб

10:46 22.11.2023
Окупанти втратили 491 людину і 21 одиницю техніки на таврійському напрямку

Окупанти втратили 491 людину і 21 одиницю техніки на таврійському напрямку

12:19 18.11.2023
Українські воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку - Тарнавський

Українські воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку - Тарнавський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польські фермери завершили блокаду перед ПП "Медика - Шегині" - ДПСУ

Повісток у "Дії" не буде ніколи - Федоров

У результаті вибуху газу в житловому будинку у Львові троє людей загинули, троє травмованих

У Херсонській області внаслідок обстрілів за добу четверо людей загинули, дев'ятеро дістали поранення

Унаслідок нічного удару росіян по Херсону загинули три людини

ОСТАННЄ

У суботу росіяни атакували мирне населення під час роздачі хліба в Чернігівській області, без постраждалих - Нацполіція

Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні

Польські фермери завершили блокаду перед ПП "Медика - Шегині" - ДПСУ

Унаслідок обстрілів Курахового поранено 5 людей - Донецька ОВА

Повісток у "Дії" не буде ніколи - Федоров

Вночі на Хмельниччині ППО ліквідувала 1 ворожий БПЛА - ОВА

Два мирні жителі постраждали внаслідок нічного ворожого обстрілу селища на Харківщині

Війська РФ за добу завдали понад 150 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

У результаті вибуху газу в житловому будинку у Львові троє людей загинули, троє травмованих

У Херсонській області внаслідок обстрілів за добу четверо людей загинули, дев'ятеро дістали поранення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА