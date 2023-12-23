Події

21:36 23.12.2023

У Куп'янську ліквідовано пожежу житлового будинку після ворожого обстрілу

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У Куп'янську ліквідовано пожежу житлового будинку після ворожого обстрілу

Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку в Куп'янську, що виникла після обстрілу російських окупаційних військ, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у суботу ввечері.

"23 грудня близько 16:00 російські окупаційні війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по Куп'янську. Унаслідок одного з влучень сталося загоряння в приватному будинку", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що о 16:40 рятувальниками локалізовано вогонь на площі 80 м.кв., о 18:14 - пожежу було ліквідовано. До гасіння було залучено 2 одиниці техніки та 10 фахівців особового складу ДСНС.

Як інформує ДСНС, жертв і постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #пожежа #дснс #купянськ

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