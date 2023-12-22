Події

02:44 22.12.2023

У Сумському районі ліквідовано пожежу господарської будівлі після ворожого обстрілу

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Рятувальники ліквідували пожежу господарської споруди у житловому секторі одного з населених пунктів Сумського району після обстрілу російських окупаційних військ, повідомляє  Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Через обстріл з території країни-агресора спалах стався в житловому секторі одного з населених пунктів Сумського району. Горіла господарська споруда мирних громадян. Виникла загроза для житлового будинку, що розташований поруч", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежники локалізували загоряння, запобігши його подальшому поширенню та ліквідували пожежу.

Теги: #україна #пожежа #обстріл #сумська_область

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