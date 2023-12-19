Події

11:11 19.12.2023

Четверо фармацевтів відомої мережі аптек у Києві продавали нарковмісні препарати без рецептури - прокуратура

1 хв читати

Правоохоронці Києва викрили чотирьох співробітників відомої мережі аптек столиці на збуті нарковмісних препаратів без рецептури, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито чотирьох фармацевтів, які організували на території столиці незаконний відпуск наркотичних засобів і психотропних речовин, через одну з відомих мереж аптек (ч. 1 ст. 320 КК України)", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури у вівторок у телеграм-каналі.

Під час досудового розслідування встановлено, що у трьох аптеках однієї з мереж працівники, порушуючи встановлені правила відпуску наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснювали збут комбінованих наркотичних (психотропних) лікарських засобів, які містять у своєму складі наркотичний засіб кодеїн, без рецептів і з перевищенням гранично допустимих норм.

За інформацією прокуратури, правоохоронці задокументували п'ять фактів збуту нарковмісного засобу без рецептів.

Під час обшуку в аптеках виявлено та вилучено 6 680 пігулок кількох нарковмісних препаратів, мобільні телефони, ноутбук, комп’ютер, розрахунковий термінал, документацію щодо господарської діяльності аптек, чеки про продаж комбінованих наркотичних (психотропних) лікарських засобів і грошові кошти.

Вилучені речовини та предмети направлено на проведення експертиз.

Наразі чотирьом фармацевтам повідомлено про підозру.

 

Теги: #прокуратура #фармацевти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 15.12.2023
Митрополита єпархії УПЦ (МП) у Черкаській області судитимуть за заклики до розпалювання ворожнечі

Митрополита єпархії УПЦ (МП) у Черкаській області судитимуть за заклики до розпалювання ворожнечі

13:13 15.12.2023
Окупанти вночі вдарили по Харкову С-300, є руйнування - прокуратура

Окупанти вночі вдарили по Харкову С-300, є руйнування - прокуратура

11:45 15.12.2023
Охоронець школи в Києві не пустив дітей в укриття під час повітряної тривоги, відкрито справу - прокуратура

Охоронець школи в Києві не пустив дітей в укриття під час повітряної тривоги, відкрито справу - прокуратура

13:09 14.12.2023
Кількість закритих прокуратурою справ проти бізнесу скоротилася майже вп'ятеро до 2021 р. - "Маніфест 42"

Кількість закритих прокуратурою справ проти бізнесу скоротилася майже вп'ятеро до 2021 р. - "Маніфест 42"

11:05 13.12.2023
Ювенальні прокурори: 512 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 512 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

15:57 12.12.2023
У Києві лікаря-стоматолога засуджено до 10 років ув'язнення за замах на вбивство двох осіб

У Києві лікаря-стоматолога засуджено до 10 років ув'язнення за замах на вбивство двох осіб

16:26 11.12.2023
Через обвалення підпірної стіни на вул. Лютеранській у Києві троє постраждалих, відкрито провадження - прокуратура

Через обвалення підпірної стіни на вул. Лютеранській у Києві троє постраждалих, відкрито провадження - прокуратура

19:49 08.12.2023
Київська прокуратура проводить досудове розслідування у зв'язку з підтопленням тунелів столичного метро

Київська прокуратура проводить досудове розслідування у зв'язку з підтопленням тунелів столичного метро

00:27 06.12.2023
Нідерланди виділяють кошти для посилення можливостей судового сектору України та на проект з підтримки стабілізації деокупованих територій

Нідерланди виділяють кошти для посилення можливостей судового сектору України та на проект з підтримки стабілізації деокупованих територій

16:04 04.12.2023
Угруповання з числа адвокатів і нотаріусів привласнило 16 квартир киян, серед потерпілих - військові

Угруповання з числа адвокатів і нотаріусів привласнило 16 квартир киян, серед потерпілих - військові

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували понад тисячу окупантів

Ворог зазнає втрат і знизив інтенсивність бойових дій біля Авдіївки, однак не полишає спроб оточити місто

12-й пакет санкцій ЄС проти РФ допоможе скоротити економічну основу війни

Зеленський привітав українську контррозвідку із професійним святом

Нові санкції ЄС проти РФ набули чинності

ОСТАННЄ

Агента ФСБ, який хотів завербувати співробітницю СБУ, засуджено до реального 15-річного терміну ув'язнення

Унаслідок обстрілів пошкоджено школу в Новоселівці Першій Донецької області - ОВА

КМДА: За першу добу пасажирам, змушеним здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернуто майже 18,5 тис. поїздок

Пентагон повідомив Конгресу, що його кошти на допомогу Україні закінчаться 30 грудня, - ЗМІ

На південному заході Ісландії поблизу столиці вивергається вулкан

Жителя Куп'янська поранено внаслідок ворожого обстрілу

Ворог уночі та вранці обстріляв дві громади Сумської області

ЗС України за добу ліквідували понад тисячу окупантів

Метою противника на бахмутському напрямку є наступ на с. Часів Яр та інші населені пункти для виходу на кордони Донецької області

Росіяни випустили майже 500 снарядів по Херсонській області, загинула одна людина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА