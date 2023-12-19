Четверо фармацевтів відомої мережі аптек у Києві продавали нарковмісні препарати без рецептури - прокуратура

Правоохоронці Києва викрили чотирьох співробітників відомої мережі аптек столиці на збуті нарковмісних препаратів без рецептури, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито чотирьох фармацевтів, які організували на території столиці незаконний відпуск наркотичних засобів і психотропних речовин, через одну з відомих мереж аптек (ч. 1 ст. 320 КК України)", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури у вівторок у телеграм-каналі.

Під час досудового розслідування встановлено, що у трьох аптеках однієї з мереж працівники, порушуючи встановлені правила відпуску наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснювали збут комбінованих наркотичних (психотропних) лікарських засобів, які містять у своєму складі наркотичний засіб кодеїн, без рецептів і з перевищенням гранично допустимих норм.

За інформацією прокуратури, правоохоронці задокументували п'ять фактів збуту нарковмісного засобу без рецептів.

Під час обшуку в аптеках виявлено та вилучено 6 680 пігулок кількох нарковмісних препаратів, мобільні телефони, ноутбук, комп’ютер, розрахунковий термінал, документацію щодо господарської діяльності аптек, чеки про продаж комбінованих наркотичних (психотропних) лікарських засобів і грошові кошти.

Вилучені речовини та предмети направлено на проведення експертиз.

Наразі чотирьом фармацевтам повідомлено про підозру.