Події

08:18 19.12.2023

Метою противника на бахмутському напрямку є наступ на с. Часів Яр та інші населені пункти для виходу на кордони Донецької області

2 хв читати
Метою противника на бахмутському напрямку є наступ на с. Часів Яр та інші населені пункти для виходу на кордони Донецької області

Метою російських окупаційних військ на бахмутському напрямку є наступ на с. Часів Яр та інші населені пункти для виходу на кордони Донецької області, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбоєздатніші підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи "шторм z" і "шторм v".

"Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла - це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ із подальшим виходом на кордони Донецької області", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за словами Сирського, на куп'янському та лиманському напрямках тривають наступальні дії ворога.

Зокрема, на лиманському напрямку російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій українських військ у напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники.

Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ поблизу Синьківки з метою захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп'янськ, зазначив командувач.

За словами Сирського, на всіх трьох напрямках ЗСУ тримають оборону і знищують ворога, незважаючи на складність ситуації та перевагу ворога в озброєнні та кількості особового складу.

"Утім, командири та штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, ухвалюють ефективні управлінські рішення щодо посилення оборони та знищення ворога. Низку рішень щодо способів знищення ворога ми з командирами ухвалили безпосередньо в районах бойових дій", - наголосив він.

Як зазначає командувач, противник зазнає великих втрат, котрі поповнює резервами штурмових батальйонів, сформованих із колишніх ув'язнених, і продовжує проведення наступальних дій.

"За першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" близько восьми тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено або пошкоджено понад п'ятсот одиниць ворожої військової техніки. Серед них: 67 танків, понад сто бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів", - зазначив Сирський.

 

 

 

Теги: #мета #бахмут #сирський #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:26 19.12.2023
ЗС України за добу ліквідували понад тисячу окупантів

ЗС України за добу ліквідували понад тисячу окупантів

07:56 18.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів і 44 танки противника

Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів і 44 танки противника

07:58 17.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 37 артилерійських систем противника

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 37 артилерійських систем противника

08:39 16.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 930 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 930 окупантів

08:22 16.12.2023
Втрати ворога на таврійському напрямку за добу склали 413 осіб і 19 одиниць техніки

Втрати ворога на таврійському напрямку за добу склали 413 осіб і 19 одиниць техніки

07:34 15.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів

08:00 14.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 342 тис. особового складу

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 342 тис. особового складу

08:54 13.12.2023
Електропостачання у 35 приватних будинках у Дніпровському районі Києва після ворожої атаки буде відновлено до 14.00

Електропостачання у 35 приватних будинках у Дніпровському районі Києва після ворожої атаки буде відновлено до 14.00

08:11 13.12.2023
Ворог намагався дронами атакувати об'єкти цивільної інфраструктури Одещини, ППО знищила дев’ять БПЛА

Ворог намагався дронами атакувати об'єкти цивільної інфраструктури Одещини, ППО знищила дев’ять БПЛА

07:58 13.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 850 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 850 окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували понад тисячу окупантів

Ворог зазнає втрат і знизив інтенсивність бойових дій біля Авдіївки, однак не полишає спроб оточити місто

12-й пакет санкцій ЄС проти РФ допоможе скоротити економічну основу війни

Зеленський привітав українську контррозвідку із професійним святом

Нові санкції ЄС проти РФ набули чинності

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілів пошкоджено школу в Новоселівці Першій Донецької області - ОВА

КМДА: За першу добу пасажирам, змушеним здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернуто майже 18,5 тис. поїздок

Пентагон повідомив Конгресу, що його кошти на допомогу Україні закінчаться 30 грудня, - ЗМІ

На південному заході Ісландії поблизу столиці вивергається вулкан

Жителя Куп'янська поранено внаслідок ворожого обстрілу

Ворог уночі та вранці обстріляв дві громади Сумської області

Росіяни випустили майже 500 снарядів по Херсонській області, загинула одна людина

Ворог обстріляв із важкої артилерії Нікополь

ППО знищила два ворожі "шахеди" на Хмельниччині

"Епіцентр" закупить медичне обладнання на 10 млн грн для лікарні в Хмельницькій області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА