Метою противника на бахмутському напрямку є наступ на с. Часів Яр та інші населені пункти для виходу на кордони Донецької області

Метою російських окупаційних військ на бахмутському напрямку є наступ на с. Часів Яр та інші населені пункти для виходу на кордони Донецької області, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбоєздатніші підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи "шторм z" і "шторм v".

"Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла - це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ із подальшим виходом на кордони Донецької області", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за словами Сирського, на куп'янському та лиманському напрямках тривають наступальні дії ворога.

Зокрема, на лиманському напрямку російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій українських військ у напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники.

Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ поблизу Синьківки з метою захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп'янськ, зазначив командувач.

За словами Сирського, на всіх трьох напрямках ЗСУ тримають оборону і знищують ворога, незважаючи на складність ситуації та перевагу ворога в озброєнні та кількості особового складу.

"Утім, командири та штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, ухвалюють ефективні управлінські рішення щодо посилення оборони та знищення ворога. Низку рішень щодо способів знищення ворога ми з командирами ухвалили безпосередньо в районах бойових дій", - наголосив він.

Як зазначає командувач, противник зазнає великих втрат, котрі поповнює резервами штурмових батальйонів, сформованих із колишніх ув'язнених, і продовжує проведення наступальних дій.

"За першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" близько восьми тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено або пошкоджено понад п'ятсот одиниць ворожої військової техніки. Серед них: 67 танків, понад сто бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів", - зазначив Сирський.