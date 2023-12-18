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20:58 18.12.2023

Міністр оборони Ізраїлю пообіцяв продовжувати операцію в Газі, поки "не буде досягнуто мети"

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Міністр оборони Ізраїлю пообіцяв продовжувати операцію в Газі, поки "не буде досягнуто мети"

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що операція проти угруповання ХАМАС триватиме доти, доки "не будуть повністю досягнуті всі цілі".

"Ми будемо продовжувати, поки не досягнемо повною мірою своїх цілей. (...) Ми ведемо боротьбу з жорстоким ворогом, який ховається за спинами цивільних осіб", - сказав Галант на пресконференції з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

"На відміну від наших ворогів, ми захищаємо наші цінності, ми діємо відповідно до міжнародного права", - запевнив ізраїльський міністр.

Він нагадав, що цілі операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) - знищення ХАМАС і повернення всіх "без винятку" заручників.

Водночас, за словами Галанта, Ізраїль працює з міжнародними партнерами над тим, щоб "полегшити процес доставляння гумдопомоги" до Сектора Гази.

Глава Пентагону зі свого боку на пресконференції запевнив Ізраїль у "непохитній підтримці", але зазначив, що захист палестинських мирних громадян є "як моральним обов'язком, так і стратегічною необхідністю".

Тим часом, згідно з даними служб охорони здоров'я Сектору Гази, опублікованими в понеділок, кількість жертв зросла до 19,4 тис. осіб, ще понад 52,2 тис. осіб дістали поранення.

У Палестинському Червоному Півмісяці повідомили, що через КПП "Рафах" одержали від єгипетської сторони 4,3 тис. вантажівок із гумдопомогою в період із 21 жовтня до 16 грудня. Вантажівки доставили продукти, воду, медикаменти та інші необхідні речі.

Раніше в понеділок у Секторі Гази також відновили системи зв'язку та Інтернету, які не працювали кілька днів.

Тим часом, ізраїльські військові продовжують операцію в анклаві проти ХАМАС. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що ізраїльські ВПС від початку бойових дій 7 жовтня засікли і ліквідували понад 100 безпілотників, крилатих ракет та інших цілей.

Ізраїльські військові в понеділок також оголосили, що взяли під контроль район міста Бейт-Ханун на півночі Сектора Гази, а також про те, що знову завдали авіаударів по об'єктах ліванського шиїтського руху "Хезболла" по півдню Лівану у відповідь на запущені звідти ракети в бік північного Ізраїлю.

Ситуація на Близькому Сході загострюється ескалацією напруженості в Червоному морі, де єменські повстанці пообіцяли, що нападатимуть на всі судна в Червоному морі, які прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє. Після цього повідомлялося про кілька атак на судна в Баб-ель-Мандебській протоці і Червоному морі. Подібні атаки вже призвели до зростання цін на нафту і природний газ. Низка судноплавних компаній, включно з A.P. Moeller-Maersk AS і Hapag-Lloyd, оголосили про припинення проходу своїх суден через Червоне море.

 

 

Теги: #ізраїль #міністр #операція #сектор_гази

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