Події

15:32 18.12.2023

Бойовиків "Шторм-Z" повертають на бойову службу з незагоєними ранами - британська розвідка

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Бойовиків російських окупаційних підрозділів "Шторм-Z" повертають на бойову службу з незагоєними ранами й навіть після ампутацій кінцівок, повідомляють у британській розвідці.

"Члени "Шторм-Z", донецьких ополчень і групи Вагнера часто отримували мінімальне лікування або взагалі не отримували його. Новобранці-ув'язнені, які становлять значну частину підрозділів "Шторм-Z", особливо наражаються на погане поводження", - ідеться у звіті, оприлюдненому в понеділок у соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Однією з причин цього в розвідці називають те, що в ув'язнених часто немає документів, необхідних для доступу до військових госпіталів. "Попри зниження навантаження на перевантажену військову медичну систему, відсутність належної медичної допомоги на театрі воєнних дій переносить адміністративний і медичний тягар назад на підрозділи базування військ", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #британська_розвідка

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