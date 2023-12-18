Бойовиків "Шторм-Z" повертають на бойову службу з незагоєними ранами - британська розвідка

Бойовиків російських окупаційних підрозділів "Шторм-Z" повертають на бойову службу з незагоєними ранами й навіть після ампутацій кінцівок, повідомляють у британській розвідці.

"Члени "Шторм-Z", донецьких ополчень і групи Вагнера часто отримували мінімальне лікування або взагалі не отримували його. Новобранці-ув'язнені, які становлять значну частину підрозділів "Шторм-Z", особливо наражаються на погане поводження", - ідеться у звіті, оприлюдненому в понеділок у соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Однією з причин цього в розвідці називають те, що в ув'язнених часто немає документів, необхідних для доступу до військових госпіталів. "Попри зниження навантаження на перевантажену військову медичну систему, відсутність належної медичної допомоги на театрі воєнних дій переносить адміністративний і медичний тягар назад на підрозділи базування військ", - йдеться в повідомленні.