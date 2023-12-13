Окупанти у вівторок запускали "Шахеди" по Україні з району Балаклави - британська розвідка

Російські окупанти запустили у вівторок, 12 грудня, щонайменше 15 ударних безпілотних літальних апаратів Shahed One Way Attack з Балаклавського району Криму, де розташований новий майданчик для їх запуску, повідомляють у британській розвідці.

"5 грудня російські офіційні особи заявили, що перехопили 41 атаку українських БПЛА на російську військову інфраструктуру в Криму, зокрема в районі мису Чауда. Мис Чауда на південному сході Криму - відомий майданчик для запуску "Шахедів", який росіяни використовують від початку вересня 2023 року", - йдеться у звіті Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, опублікованому в соцмережі Х (Twitter) у середу.

За даними британської розвідки, Балаклава наразі є п'ятим підтвердженим майданчиком запуску російськими окупантами ударних дронів по Україні, поряд із майданчиками на мисі Чауда, в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Курську.

"Росія, найімовірніше, розосередить свої можливості запуску ударних дронів у кількох місцях і як захід захисту сил, і для ускладнення зусиль української протиповітряної оборони. Росія, ймовірно, використовуватиме додаткові стартові майданчики у відповідь на українські атаки, змушуючи Україну адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем", - наголошується в повідомленні.