Події

13:25 13.12.2023

Окупанти у вівторок запускали "Шахеди" по Україні з району Балаклави - британська розвідка

1 хв читати
Окупанти у вівторок запускали "Шахеди" по Україні з району Балаклави - британська розвідка

Російські окупанти запустили у вівторок, 12 грудня, щонайменше 15 ударних безпілотних літальних апаратів Shahed One Way Attack з Балаклавського району Криму, де розташований новий майданчик для їх запуску, повідомляють у британській розвідці.

"5 грудня російські офіційні особи заявили, що перехопили 41 атаку українських БПЛА на російську військову інфраструктуру в Криму, зокрема в районі мису Чауда. Мис Чауда на південному сході Криму - відомий майданчик для запуску "Шахедів", який росіяни використовують від початку вересня 2023 року", - йдеться у звіті Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, опублікованому в соцмережі Х (Twitter) у середу.

За даними британської розвідки, Балаклава наразі є п'ятим підтвердженим майданчиком запуску російськими окупантами ударних дронів по Україні, поряд із майданчиками на мисі Чауда, в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Курську.

"Росія, найімовірніше, розосередить свої можливості запуску ударних дронів у кількох місцях і як захід захисту сил, і для ускладнення зусиль української протиповітряної оборони. Росія, ймовірно, використовуватиме додаткові стартові майданчики у відповідь на українські атаки, змушуючи Україну адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 12.12.2023
В окупантів нестача приладів нічного бачення, що ускладнює нічні бої - британська розвідка

В окупантів нестача приладів нічного бачення, що ускладнює нічні бої - британська розвідка

12:45 10.12.2023
Ракетна атака 8 грудня, ймовірно, була початком кампанії РФ, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України - британська розвідка

Ракетна атака 8 грудня, ймовірно, була початком кампанії РФ, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України - британська розвідка

11:54 07.12.2023
Офіцери з бойовим досвідом у війні проти України найближчими роками будуть серйозно впливати на розвиток збройних сил РФ - британська розвідка

Офіцери з бойовим досвідом у війні проти України найближчими роками будуть серйозно впливати на розвиток збройних сил РФ - британська розвідка

13:49 06.12.2023
РФ дедалі частіше використовує ударні дрони у великих нальотах, але Україна успішно нейтралізує більшість з них - британська розвідка

РФ дедалі частіше використовує ударні дрони у великих нальотах, але Україна успішно нейтралізує більшість з них - британська розвідка

12:43 05.12.2023
РФ, імовірно, контролює більшість забудованої території Мар'їнки - британська розвідка

РФ, імовірно, контролює більшість забудованої території Мар'їнки - британська розвідка

12:32 04.12.2023
Загальні втрати російських військовослужбовців в Україні з 24 лютого 2022 року становлять від 290 тис. до 350 тис. осіб - британська розвідка

Загальні втрати російських військовослужбовців в Україні з 24 лютого 2022 року становлять від 290 тис. до 350 тис. осіб - британська розвідка

15:58 02.12.2023
Російська влада, ймовірно, намагається стримувати невдоволення сімей мобілізованих - британська розвідка

Російська влада, ймовірно, намагається стримувати невдоволення сімей мобілізованих - британська розвідка

13:27 01.12.2023
РФ намагається наздогнати Україну в розробленні надводних ударних дронів - британська розвідка

РФ намагається наздогнати Україну в розробленні надводних ударних дронів - британська розвідка

09:53 30.11.2023
На фронт в Україну перекидають нещодавно сформовану російську 104 повітряно-десантну дивізію - британська розвідка

На фронт в Україну перекидають нещодавно сформовану російську 104 повітряно-десантну дивізію - британська розвідка

15:00 29.11.2023
Окупанти можуть частіше застосовувати касетні авіабомби РБК-500 з листопада - британська розвідка

Окупанти можуть частіше застосовувати касетні авіабомби РБК-500 з листопада - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Норвегії для участі у другому саміті "Україна-Північна Європа"

РФ утратила 87% своїх довоєнних сухопутних військ і 2/3 танків - ISW

У Києві 53 постраждалих від нічної атаки, 20 госпіталізовано

Нічна ракетна атака на Київ продемонструвала важливість постачання нових систем ППО Україні - Зеленський

У пакет допомоги Україні на $200 млн увійдуть боєприпаси для ракетних систем, ППО, артснаряди

ОСТАННЄ

Волонтери загону швидкого реагування ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетної атаки киянам

У четвер у всій Україні очікується мокрий сніг із дощем, у п'ятницю без опадів

МКПБ оголосила про донацію матеріалів та обладнання на пошук зниклих безвісти в Україні

Донатять на ЗСУ з кожної зарплати 46% українців, це більше ніж на початку року - соцопитування Viber

План з розвитку освіти та напрацювання освітнього застосунку "Мрія" буде презентовано в січні 2024 року - Федоров

Зеленський прибув до Норвегії для участі у другому саміті "Україна-Північна Європа"

Ювенальні прокурори: 512 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Полотнище найбільшого прапора України в Києві змінювали сім разів від початку встановлення флагштока

СБУ затримала церковну хористку УПЦ (МП), яка наводила ворожі ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя

РФ утратила 87% своїх довоєнних сухопутних військ і 2/3 танків - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА