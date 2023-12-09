Події

21:15 09.12.2023

Рада ЄС на наступному засіданні обговорить безпекові зобов'язання перед Україною

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Рада ЄС на наступному засіданні обговорить безпекові зобов'язання перед Україною

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що наступне засідання Ради ЄС у закордонних справах буде присвячене зобов'язанням ЄС з безпеки та пропозиціям щодо зміцнення української армії.

"На наступному засіданні Ради ЄС ми обговоримо безпекові зобов'язання ЄС, і на столі лежатимуть пропозиції щодо збільшення нашого внеску у військовий потенціал України", - написав Боррель у соцмережі X.

Боррель зазначив, що напередодні Росія завдала найбільшого за два місяці ракетного удару по українських містах. Тому, за його словами, необхідно зміцнювати збройні сили України, включно із системами ППО.

 

 

 

Теги: #україна #єс #боррель

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