Рада ЄС на наступному засіданні обговорить безпекові зобов'язання перед Україною

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що наступне засідання Ради ЄС у закордонних справах буде присвячене зобов'язанням ЄС з безпеки та пропозиціям щодо зміцнення української армії.

"На наступному засіданні Ради ЄС ми обговоримо безпекові зобов'язання ЄС, і на столі лежатимуть пропозиції щодо збільшення нашого внеску у військовий потенціал України", - написав Боррель у соцмережі X.

Боррель зазначив, що напередодні Росія завдала найбільшого за два місяці ракетного удару по українських містах. Тому, за його словами, необхідно зміцнювати збройні сили України, включно із системами ППО.