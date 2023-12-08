ЄС передбачив початкову гумдопомогу Палестині у 2024 році на 125 млн євро

Єврокомісія (ЄК) оголосила в п'ятницю про виділення у 2024 році первісної гуманітарної допомоги для палестинського населення на 125 млн євро у зв'язку з погіршенням гуманітарної ситуації.

"Це нове фінансування буде спрямовано на підтримку гуманітарних організацій, що працюють як у Секторі Гази, так і на Західному березі річки Йордан", - ідеться в комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі.

У документі повідомляється, що в Секторі Гази, "де гуманітарні потреби перебувають на рекордно високому рівні", першочергова увага приділятиметься реагуванню на надзвичайні ситуації для порятунку життів і відновленню доступу до основних потреб, як-от вода, їжа, охорона здоров'я, житло і санітарія. Пріоритетна підтримка буде спрямована на захист найбільш вразливих груп.

На Західному березі Йордану, "де багато палестинських громад перебувають під загрозою переміщення або вже насильницьки переміщені", гуманітарні проєкти, що фінансуються ЄС, надаватимуть послуги із захисту, як-от юридична допомога або матеріальна підтримка людям, що постраждали від насильства з боку поселенців, конфіскації приватної власності або втрати засобів до існування. Буде також підтримуватися доступ до базових послуг.

"Гуманітарна допомога, що фінансується ЄС, надається відповідно до гуманітарних принципів гуманності, нейтралітету, неупередженості та незалежності. Її доставляють через гуманітарні установи ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також через багато місцевих гуманітарних організацій, які співпрацюють із ними", - наголошують у Брюсселі.

У Єврокомісії зазначають, що повномасштабна військова операція, що послідувала за терористичною атакою ХАМАС проти Ізраїлю 7 жовтня, а також повна блокада Сектора Гази, введена ізраїльським урядом, "довели і без того важку гуманітарну ситуацію в Секторі Гази до катастрофічного рівня для 2,2 млн палестинського населення".