Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів, 13 танків, 40 бронемашин, 37 артсистем, 6 систем РСЗВ, 51 безпілотник, один бомбардувальник Су-24М і 54 одиниці авто та спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 335110 (+1270) осіб, танків - 5600 (+13) од, бойових броньованих машин - 10456 (+40) од, артилерійських систем - 8024 (+37) од, РСЗВ - 919 (+6) од, засоби ППО - 605 (+0) од, літаків - 324 (+1) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6083 (+51), крилаті ракети - 1570 (+0), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 10532 (+49) од, спеціальна техніка - 1153 (+5)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.