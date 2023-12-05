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12:43 05.12.2023

РФ, імовірно, контролює більшість забудованої території Мар'їнки - британська розвідка

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Російські окупанти, ймовірно, контролюють більшість забудованої території м. Мар'їнка Донецької області, проте ЗСУ продовжують контролювати окремі ділянки на західній околиці міста, повідомляє британська розвідка.

"Протягом останніх тижнів російські війська повільно просувалися через руїни Мар'їнки, міста в Донецькій області. Наразі Росія, ймовірно, контролює більшу частину забудованої території. Однак українські війська, як і раніше, контролюють окремі ділянки території на західній околиці міста", - йдеться у звіті, розміщеному в соціальній мережі Х (Twitter) Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок.

Зазначається, що місто перебуває на лінії фронту з 2014 року. До війни в Мар'їнці проживали 9 тис. осіб, але, судячи зі знімків із БПЛА, зараз місто повністю зруйноване, і більшість будівель перетворилася на руїни.

У британській розвідці вважають, що однією з основних військових цілей Кремля залишається розширення контролю над рештою частин Донецької області, і що відновлення дій окупантів проти Мар'їнки є частиною осіннього наступу РФ, спрямованого на це.

 

Теги: #британська_розвідка

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