Унаслідок вечірньої атаки дронів у Чугуєві та Боровій є руйнування, мирний житель дістав вибухову травму

Унаслідок атаки дронів, здійсненої російськими окупаційними військами в понеділок увечері, зафіксовано влучання в Боровій і Чугуєві, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Близько 21:17 окупанти завдали ударів безпілотниками "Шахед" по смт Борова Ізюмського району. Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає. О 21:30 у м. Чугуїв в результаті влучання двох БПЛА пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік, без госпіталізації", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Крім того, окупанти завдали авіаударів по Петропавлівці, Іванівці та Піщаному Куп'янського району.