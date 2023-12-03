Ворог обстріляв із важкої артилерії та БПЛА Нікополь і Марганецьку громаду

Російські окупаційні війська протягом неділі з важкої артилерії та БПЛА обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор тричі обстріляв Нікопольщину. На районний центр спрямував важку артилерію та дрон-камікадзе. Застосовував БПЛА ворог і по Марганецькій громаді", - сказано в його телеграм-каналі.

Обійшлося без поранених і загиблих, додав Лисак.

А в інших районах області, за його словами, день минув тихо.