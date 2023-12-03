Події

19:05 03.12.2023

Ворог обстріляв із важкої артилерії та БПЛА Нікополь і Марганецьку громаду

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Ворог обстріляв із важкої артилерії та БПЛА Нікополь і Марганецьку громаду

Російські окупаційні війська протягом неділі з важкої артилерії та БПЛА обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор тричі обстріляв Нікопольщину. На районний центр спрямував важку артилерію та дрон-камікадзе. Застосовував БПЛА ворог і по Марганецькій громаді", - сказано в його телеграм-каналі.

Обійшлося без поранених і загиблих, додав Лисак.

А в інших районах області, за його словами, день минув тихо.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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