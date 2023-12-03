Події

16:15 03.12.2023

На острові Суматра почав вивергатися вулкан Марапі

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Виверження вулкана Марапі почалося в неділю на заході Індонезії на острові Суматра, повідомляють західні ЗМІ.

"Спостерігався потужний стовп сірого попелу, що йде в східному напрямку. Виверження все ще триває", - цитують ЗМІ слова керівника індонезійського Центру вулканології та зниження геологічних ризиків Хендри Гунавана.

Попіл піднявся на 3 тис. метрів над вершиною вулкана. Висота вулкана становить 2891 м.

Влада Індонезії оголосила третій із чотирьох рівнів небезпеки у зв'язку з виверженням, закрила зону навколо Марапі. Інформації про руйнування і постраждалих не надходило. Однак попіл накрив кілька сіл, і влада роздає жителям маски, а також радить носити окуляри для захисту очей.

Вулканічна активність у районі Марапі спостерігається із січня. Він вважається найінтенсивнішим вулканом на Суматрі.

В Індонезії - близько 130 діючих вулканів.

Теги: #вулкан #суматра #виверження

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