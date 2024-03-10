Події

14:26 10.03.2024

Майже 20 людей загинули на індонезійській Суматрі через повені та зсуви ґрунту

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Щонайменше 19 людей загинули внаслідок повеней і зсувів, що утворилися після проливних дощів на індонезійському острові Суматра, повідомляє The Associated Press з посиланням на місцеву владу.

Понад 80 тис. осіб залишили домівки і вирушили в тимчасові притулки після того, як у провінції Західна Суматра сталося підтоплення приблизно 20 тис. будинків. Рятувальники розшукують близько 10 осіб, зараз їх вважають зниклими.

За інформацією керівника управління ліквідації наслідків стихійних лих Доні Юсрізала, зливові дощі спровокували зливові паводки і зсуви ґрунту.

Дороги між населеними пунктами та містами заблоковані брудом і сміттям, це ускладнює надання допомоги населенню, зазначає агентство.

Спостерігаються перебої в подачі електроенергії.

Теги: #суматра

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