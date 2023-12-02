Події

21:46 02.12.2023

Умєров привітав із призначенням посла Великої Британії Гарріса

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Умєров привітав із призначенням посла Великої Британії Гарріса

Міністр оборони України Рустем Умеров привітав Мартіна Гарріса з призначенням на посаду посла Великої Британії в Україні, повідомляє він у соціальній мережі Х (раніше відомій як Tвіттер) у суботу.

"Був радий привітати Мартіна Гарріса з призначенням на посаду посла Великої Британії в Україні та подякувати йому за всю допомогу, надану його країною. Велика Британія стала першою європейською країною, яка спрямувала зброю українській армії для відбиття російської агресії", - сказано в повідомленні.

Міністр поінформував посла про пріоритети свого перебування на посаді міністра.

"Усі реформи, які ми проводимо, особливо у сфері закупівель летальної і нелетальної зброї та оборонного виробництва, мають важливе значення для нашого вступу в НАТО", - наголосив Умєров.

Крім цього, він запропонував вести регулярні телефонні переговори з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом.

"Це була б чудова можливість проконсультуватися з усіх питань, пов'язаних із нашою співпрацею з Великою Британією і Північноатлантичним альянсом", зазначив міністр.

Як повідомлялося раніше, Мартін Гарріс приступив до роботи посла 11 вересня, вручив вірчі грамоти президенту України 27 вересня цього року.

 

 

 

Теги: #посол #велика_британія #умєров

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