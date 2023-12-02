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15:58 02.12.2023

Російська влада, ймовірно, намагається стримувати невдоволення сімей мобілізованих - британська розвідка

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У російській верхівці, найімовірніше, занепокоєні протестами родин мобілізованих і намагаються стримати їх різними способами, вважають у британській розвідці.

"Російська влада, ймовірно, намагається придушити суспільну незгоду дружин російських військовослужбовців, зокрема шляхом спроб відкупитися від них або дискредитувати їх в інтернеті. Це сталося після невеликих протестів у Москві в листопаді 2023 року", - йдеться у звіті, опублікованому в соціальній мережі Х (раніше - Твіттер) Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу.

Як зазначається, дослідження незалежних російських ЗМІ та коментарі самих дружин свідчать про те, що останніми тижнями влада, ймовірно, запропонувала сім'ям збільшити грошові виплати в обмін на відмову від протестів.

Британські фахівці наводять ще один приклад впливу на незадоволених. "27 листопада 2023 року одна з відомих інтернет-груп солдатських дружин опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації". А вже 31 листопада групу було позначено табличкою "фейк", імовірно, з ініціативи прокремлівських діячів. Влада, ймовірно, особливо чутлива до будь-яких протестів, пов'язаних із громадянами, мобілізованими у вересні 2022 року, які перебувають на передовій уже понад рік", - припускають у розвідці.

 

Теги: #британська_розвідка

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