Уночі над Дніпровським районом сили ППО збили російську ракету

У ніч на 2 грудня над Дніпровським районом сили протиповітряної оборони збили російську ракету, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу вранці.

"Захисники з ПвК "Схід" відмінусували ракету. Її збили над Дніпровським районом", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, російські війська вночі знову тероризували обстрілами Нікопольський район.

"Цього разу під удар потрапила Червоногригорівська громада. По ній агресор цілився з важкої артилерії", - інформував Лисак.

Загиблих і постраждалих немає.