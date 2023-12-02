Події

07:51 02.12.2023

Уночі над Дніпровським районом сили ППО збили російську ракету

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Уночі над Дніпровським районом сили ППО збили російську ракету

У ніч на 2 грудня над Дніпровським районом сили протиповітряної оборони збили російську ракету, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу вранці.

"Захисники з ПвК "Схід" відмінусували ракету. Її збили над Дніпровським районом", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, російські війська вночі знову тероризували обстрілами Нікопольський район.

"Цього разу під удар потрапила Червоногригорівська громада. По ній агресор цілився з важкої артилерії", - інформував Лисак.

Загиблих і постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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