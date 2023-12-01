Ізраїль після операції в Газі має намір створити буферну зону в анклаві

Влада Ізраїлю має намір після завершення операції в Секторі Гази з метою безпеки сформувати буферну зону на території анклаву, повідомляють у п'ятницю ізраїльські ЗМІ.

Так, телерадіокорпорації "Кан" стало відомо з двох джерел, що про це прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив у четвер держсекретареві США Ентоні Блінкену. При цьому Вашингтон раніше наполягав на тому, що після операції територія Сектора Гази не має зменшитися.

Зі свого боку ізраїльський телеканал i24 передає, що Ізраїль сповістив Єгипет, Йорданію та ОАЕ про плани щодо буферної зони. Також інформацію передали Саудівській Аравії та Туреччині.

Тим часом у п'ятницю Ізраїль і рух ХАМАС не припинили переговори про звільнення заручників, які залишилися, незважаючи на відновлення бойових дій, повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела.

"Одне з джерел зазначає, що Ізраїль і ХАМАС, консультуючись із Катаром, США та Єгиптом, усе ще активно обговорюють звільнення решти жінок-заручниць", - зазначає телеканал.

За даними джерел, щойно жінок звільнять, у центрі переговорів швидко опиняться інші категорії викрадених - чоловіки цивільних професій, а також особи, придатні до мобілізації в ізраїльські війська, незалежно від статі.

Раніше в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявили, що рух "порушив умови і не виконав зобов'язання зі звільнення заручників-жінок, а також запустив ракети в бік Ізраїлю".

Джерела зі свого боку пояснюють, що ХАМАС не зміг надати Ізраїлю черговий список заручників, який задовольнив його. У ХАМАС стверджували, що низка жінок, які перебувають у нього, є резервістами, а Ізраїль цю позицію відкинув. За даними CNN, раніше в ХАМАС заявили, що вважатимуть усіх жінок, молодших за 45 років, резервістами, кого можуть мобілізувати на службу в екстрених ситуаціях, а не просто цивільними особами; причому більшість жінок, які залишилися в нього в полоні, - молодші за цей вік.

Також є припущення, що частина взятих у заручники жінок і дітей перебувають у руках інших груп у Газі.

У п'ятницю в МЗС Катару підтвердили інформацію про переговори, зазначивши, що мета - "повернутися до паузи" в бойових діях. У заяві катарського зовнішньополітичного відомства також ідеться про те, що Доха "глибоко шкодує" через поновлення ударів Ізраїлю по Сектору Гази, які ускладнюють переговори і "загострюють гуманітарну катастрофу".

Крім того, у МЗС Катару закликали міжнародне співтовариство до негайних дій для припинення бойових дій у Газі.

Раніше повідомлялося, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відновила бойові дії проти ХАМАС у Секторі Гази, ізраїльська сторона звинуватила бійців руху в порушенні умов перемир'я. Однак, на думку ХАМАС, навпаки, саме Ізраїль порушив перемир'я, оскільки не пропускав паливо на північ Сектора Гази.

Видання "Гаарец" зі свого боку зазначає, що, незважаючи на припинення перемир'я, у ЦАХАЛ заявили про рішучість звільнити жінок і дітей, які перебувають серед заручників у Газі. За даними канцелярії ізраїльського прем'єра, у Газі все ще перебувають щонайменше 137 осіб, захоплених у заручники рухом ХАМАС. Серед них 20 жінок і двоє дітей. "У ЦАХАЛ заявили, що припинення паузи в бойових діях не означає припинення зусиль зі звільнення всіх жінок і дітей у Газі", - інформує газета.

Сформоване ХАМАС міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що з часу відновлення боїв в анклаві загинуло щонайменше 109 осіб, сотні поранено.

У п'ятницю тривав обмін ударами на кордоні Ізраїлю та Лівану, рух "Хезболла" взяв на себе відповідальність за кілька атак проти ізраїльтян. Зі свого боку в ЦАХАЛ повідомили, що завдали ударів силам руху, зокрема по його загону, який готувався провести атаку поблизу ізраїльського населеного пункту Малкіа. У Лівані також повідомляли, що від артилерійського обстрілу Ізраїлю загинуло двоє людей.

За даними "Гаарец", через обстріл із боку Лівану в низці районів на півночі Ізраїлю відключили електрику.

У ЦАХАЛ зазначали, що Ізраїль завдав приблизно 200 ударів по цілях ХАМАС у Газі з часу відновлення бойових дій після тижневого перемир'я. Водночас бойове крило ХАМАС "Бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам" повідомляло про пуск ракет по Тель-Авіву. У кількох районах центрального Ізраїлю лунали сирени, що попереджали про можливе наближення ракет.

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС діяло з 24 листопада.