Події

07:53 01.12.2023

Окупанти вночі вдарили ракетою по Кривому Рогу

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Окупанти вночі вдарили ракетою по Кривому Рогу

Російські окупаційні війська вночі завдали ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ракетою загарбники влучили по Кривому Рогу. Наслідки атаки уточнюються. Втім, відомо, що обійшлося без жертв", - написав він у телеграм-каналі.

Також уночі армія РФ двічі била по Нікопольському району.

"Спочатку з важкої артилерії обстріляла Мирівську громаду. Потім - Червоногригорівську. Туди прилетіло понад півдесятка снарядів. Люди неушкоджені", - зазначив він.

За словами голови ОВА, в інших містах і громадах області було спокійно.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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