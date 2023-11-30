Події

14:03 30.11.2023

Кількість загиблих у с.Садове через російський обстріл зросла до трьох осіб

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Кількість загиблих у с.Садове через російський обстріл зросла до трьох осіб

Стало відомо ще про двох загиблих унаслідок артилерійського обстрілу російською армією села Садове на Херсонщині.

"Під час обстрілу з боку російських окупаційних військ Херсонської міської територіальної громади у с. Садове загинули ще двоє людей. Чоловіки 1970 і 1956 р.н. отримали травми, несумісні з життям", - повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Так, від ворожої атаки на с. Садове загинули троє людей", - наголосив Мрочко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу з артилерії в Садовому загинула жінка.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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