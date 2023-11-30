Перевізники Словаччини 1 грудня планують заблокувати рух на українському кордоні - Держприкордонслужба України

Спілка перевізників Словаччини планує 1 грудня 2023 року з 16:00 заблокувати рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород", повідомляє Державна прикордонна служба України.

"На виїзд зі Словаччини будуть пропускати по 4 вантажівки на годину. При цьому перевезення гуманітарної та військової допомоги, живих тварин, пального та охолоджених вантажів блокуватися не буде", - зазначено в повідомленні.

Водіїв просять врахувати можливі ускладнення руху.