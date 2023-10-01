Події

13:02 01.10.2023

Військові витрати РФ зростуть до 30% усіх держвидатків у 2024 році - британська розвідка

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Військові витрати РФ зростуть до 30% усіх держвидатків у 2024 році - британська розвідка

Оборонні витрати РФ зростуть приблизно до 30 відсотків від загального обсягу державних видатків у 2024 році, повідомляють у Х (колишній Twitter) Міністерства оборони Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в неділю з посиланням на документи, отримані з Міністерства фінансів РФ.

“Міністерство пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 6 відсоткам ВВП і збільшенню на 68 відсотків порівняно з 2023 роком. Доволі ймовірно, що Росія зможе підтримувати цей рівень оборонних витрат до 2024 року, але тільки за рахунок економіки загалом”, - ідеться у звіті.

У британській розвідці наголошують, що повна інформація про російські оборонні витрати завжди засекречена, але ці цифри дають змогу припустити, що РФ готується до ще кількох років бойових дій в Україні. “Це випливає з публічних коментарів міністра оборони Сергія Шойгу від 27 вересня 2023 року, в яких ідеться про те, що він був готовий до продовження конфлікту у 2025 році”, - зазначається в повідомленні.

Теги: #британська_розвідка

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