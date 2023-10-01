1 жовтня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 585 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 585 RUSSIAN AGRESSION

1 жовтня в Україні святкують День працівників освіти, День захисників і захисниць, День українського козацтва, День територіальної оборони, День ветерана, День соціолога.

У світі - Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, День геронтолога, День CD-плеєра, Всесвітній день какао і шоколаду, Міжнародний день охорони єнотів, Всесвітній день татуювальника, Всесвітній день пішої ходьби, Міжнародний день кави і Всесвітній день вегетаріанства.

Православна церква - Покрова Пресвятої Богородиці; День пам'яті апостола від 70-ти Ананія; День пам'яті преподобного Романа Солодкоспівця.

День українського козацтва

День українського козацтва - відзначається з 2023 року 1 жовтня. Свято було перенесено указом Президента України від 28 липня 2023 року, зміна дати пов’язана з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар.

У 1999 році Президент України видав указ про призначення 14 жовтня Днем українського козацтва. Дата обрана не випадково, оскільки саме цього дня віряни святкували Покрову Божої Матері, яка вважалася небесною берегинею козаків. Тому це свято ще називається Козацька Покрова. Також цього дня січовики обирали нових отаманів.

День захисників і захисниць України

Із 2023 року День захисників і захисниць України в Україні вперше святкують 1 жовтня, згідно з Указом Президента України. Потреба перенести подію була пов'язана з переходом на новоюліанський календар ПЦУ з 1 вересня 2023 року. Відповідно до реформи церковного календаря відбулося перенесення свята Покрови, що й визначало дату Дня захисників.

Свято відзначається, щоб вшанувати захисників нашої держави - сучасників, які боронять незалежність України під час російської агресії, та згадати про українців, які жертвували своїм життям заради Батьківщини за часів козацтва та визвольного руху у двадцятому столітті.

День ветерана

Свято започатковано у 2004 році відповідно до Указу президента. Цього дня висловлюють повагу та подяку як ветеранам, які пройшли Другу світову війну, так і воїнам, які сьогодні захищають Україну від російських окупантів.

День працівників освіти

Це свято педагогів усіх професій, рангів і рівнів, які опікуються вихованням і навчанням людей, організацією дитячої діяльності та дитячих структур, управлінням у системі освіти. День учителя відзначається в першу неділю жовтня. Але неофіційно його відзначають у першу п'ятницю, щоб учні могли привітати своїх викладачів, учителів, вихователів.

В Україні свято має широке визнання – його відзначають не лише вчителі, а й учні, студенти та їхні батьки.

У незалежній Україні день учителя офіційно почали відзначати 1994 року після того, як 11 вересня було видано Указ Президента України "Про День працівників освіти".

Ще цього дня:

1919 - Закінчилася польсько-українська війна (1918-1919);

1926 - Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка);

1929 - Численні арешти в Українській РСР членів вигаданого сталінцями Союзу Визволення України (СВУ), початок масового знищення української інтелігенції;

1931 - На Харківському тракторному заводі випущено перший трактор;

1938 - Німецькі війська вторглися на територію Чехословаччини;

1941 - Підписано тристоронню угоду, за якою США і Велика Британія зобов'язувалися надати СРСР матеріальну допомогу;

1948 - Розпочалася експлуатація газопроводу Дашава-Київ довжиною 513 км;

1949 - У Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки;

1959 - У Києві створено Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном;

1960 - На Запорізькому автомобілебудівному заводі почалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 "Запорожець";

1967 - Радянське телебачення почало регулярні кольорові передачі.

Церковне свято

Покрова Пресвятої Богородиці

Головне осіннє свято, історія якого сягає 910 року, періоду, коли Візантійська імперія вела війну із сарацинами. Цього дня в Константинополі (до якого вже впритул підійшли мусульмани), у Влахернській церкві, де зберігалася риза Богоматері, під час богослужіння юродивий Андрій і його учень Епіфаній побачили Богородицю, що літала у повітрі, яка розпростерла над тими, хто молився, своє широке біле покривало - покров.

Дивне явище Богородиці, що покриває християн, підбадьорило і втішило греків, зібравши останні сили, вони перемогли сарацинів.

Іменини: Олексій, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Ян, Ярина, Єфросинія, Ірина, Софія, Аріадна.