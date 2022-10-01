1 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 220 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ- DAY 220 RUSSIAN AGRESSION

1 жовтня відзначають Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики та Всесвітній день вегетаріанства, Міжнародний день кави, День геронтолога та День СД-плеєра.

В Україні – День ветерана, У Китаї – День утворення республіки, У Нігерії та на Кіпрі – День незалежності. В Японії – День саке, а в Молдові – Національний день вина. У Туреччині відкриття Міжнародного антальського фестивалю.

1 жовтня 1869 року у Відні випустили першу у світі поштову листівку з маркою, а 135 років тому, 1 жовтня 1887 року, відкрився знову відбудований після пожежі Одеський оперний театр.

День міста у Запоріжжі та Чернівцях.

Православна церква вшановує пам'ять двох мучениць - Софії та Ірини, які жили в Єгипті в 3 столітті. Вони були страчені за часів імператора Авреліана.

Всесвітній день вегетаріанства

Своє свято прихильники цього способу життя можуть святкувати цілий місяць, тому що з Всесвітнього дня вегетаріанства починається так званий "місяць вегетаріанської усвідомленості", протягом якого відбуваються різні тематичні заходи, присвячені питанням користі та шкоди вегетаріанства і який триває до Міжнародного дня вегана, тобто до 1 листопада.

Традиційно серед найпопулярніших акцій та заходів Дня вегетаріанства, що проводяться у різних країнах – флешмоби із закликами не вбивати тварин заради їжі; кулінарні заходи (багато ресторанів у цей день включають до меню лише вегетаріанські страви, а магазини пропонують знижки на овочі та фрукти); дискусії з питань вегетаріанства, майстер-класи та дегустації кулінарних вегетаріанських шедеврів А в Таїланді та Китаї в цей час відбувається чимало відомих вегетаріанських фестивалів.

Ще цього дня:

1926 – Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка);

1931 – На Харківському тракторному заводі випустили перший трактор;

1938 – Німецькі війська увійшли на територію Чехословаччини;

1948 – Почалася експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км;

1949 - У Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки;

1959 – У Києві створено Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном;

1960 – На Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 "Запорожець".

Іменини: Олексій, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Іван, Іларіон, Ірина, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Софія.