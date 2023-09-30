Кремль має намір використовувати "вагнерівців", але тільки під посиленим контролем - розвідка Британії

Російська влада готова використовувати приватні військові компанії, зокрема вагнерівців, але вже не довіряє їм, формуючи систему контролю над діяльністю таких формувань, вважають у британській розвідці.

"29 вересня 2023 року російська влада опублікувала відеозапис зустрічі президента Путіна з колишнім начальником штабу групи "Вагнер" Андрієм Трошевим, на якій йому доручили курирувати і створювати нові "добровольчі бойові загони", - повідомляється у звіті, опублікованому в соціальній мережі Х (раніше - "Твіттер") Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

Як зазначає розвідка, Трошев перейшов на роботу в офіційні силові структури і, ймовірно, брав участь у підштовхуванні інших співробітників ПВК "Вагнер" до підписання контрактів з офіційними структурами. "Багато ветеранів "Вагнера", ймовірно, вважають його зрадником".

Підтримка, зокрема, Трошева президентом свідчить про те, що Росія продовжує використовувати добровольчі загони і приватні військові компанії, а також планує майбутнє "Вагнера". Вона готова використовувати досвід бойовиків, здатних продемонструвати свою лояльність державі, і продовжити участь у справах Глобального Півдня, але, імовірно, під посиленим контролем з боку Кремля", - роблять висновок у британській розвідці.