Кулеба: Те, що Рада міністрів ЄС із закордонних справ проведе засідання в Києві, - сигнал особливого статусу України

Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ незабаром проведе засідання в Києві, що є сигналом особливого статусу України як держави-кандидата на вступ до ЄС і як держави, що бореться з російською агресією та захищає всю Європу, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як зазначив Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", це буде перше в історії виїзне засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу поза ЄС.

"У них в установчих документах написано, що Рада збирається в Брюсселі або Люксембурзі. Тому такого формату, як виїзне засідання, в принципі в документах немає. Але спеціально для України знайдено правильне юридичне формулювання, що дає змогу їм приїхати сюди і провести засідання в Києві. І тому це сам по собі сигнал. Сигнал особливого статусу України як держави - кандидата на вступ до ЄС, як держави, яка бореться з російською агресією та захищає всю Європу. Сигнал для світу, що ЄС розглядає Україну як невід'ємну частину Європейського проєкту", - сказав міністр.

Глава МЗС наголосив, що вже є перелік із семи результатів, які Україна очікує отримати за підсумками цього засідання.

"Думаю, що їх зараз немає сенсу оголошувати, бо все в роботі. Але там є і питання, пов'язані з продовженням і нарощуванням оборонної підтримки України, і питання гарантій безпеки, адже ЄС приєднався до вільнюської декларації G7, також є питання наступного санкційного пакета, і питання, безумовно, відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС. Тому буде насичена дискусія", - розповів міністр.

Він також повідомив, що президент України Володимир Зеленський братиме активну участь у дискусії.