Події

17:58 27.09.2023

До зими маємо забезпечити дровами жителів прифронтових районів - Верещук

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До зими маємо забезпечити дровами жителів прифронтових районів - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє про необхідність до зими забезпечити дровами жителів прифронтових районів України.

"За словами віцепрем'єра, усі формальності мають бути залагоджені. Угоди з лісогосподарствами та постачальниками паливної деревини мають бути укладені якнайшвидше. Також потрібно вирішити всі логістичні питання", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що безоплатними дровами будуть забезпечені й жителі територій, де тривають бойові дії. Зокрема, це стосується відповідних районів у восьми областях: Херсонській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Луганській.

Згідно з повідомленням, станом на сьогодні міжнародними організаціями вже забезпечено твердим паливом понад 18 тис. осіб.

"Нам усім варто поквапитися, щоб встигнути забезпечити людей паливом до початку холодів. Завдяки нашій координації ми допоможемо людям комфортно пройти цю зиму", - підсумувала Верещук.

Теги: #прифронтова_зона #райони

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