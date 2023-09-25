Росіяни скинули на Берислав чотири авіабомби, є жертви - Херсонська ОВА

Російські окупанти вранці в понеділок скинули на місто Берислав Херсонської області чотири авіабомби, наразі відомо про одного загиблого і декількох травмованих, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Зранку російська авіація атакувала Берислав. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок", - написав він у телеграм-каналі.

Інформація уточнюється, зазначив Прокудін.