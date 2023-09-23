Події

23:11 23.09.2023

У Херсоні ліквідували пожежі, що виникли внаслідок вечірніх обстрілів

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У Херсоні ліквідували пожежі, що виникли внаслідок вечірніх обстрілів

 У Херсоні рятувальники загасили пожежі у двох житлових будинках, що виникли внаслідок вечірніх обстрілів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у суботу ввечері.
"Увечері ворог ударив по одному з мікрорайонів обласного центру. Загорілося одразу два житлових будинки. Ліквідувати наслідки ворожих обстрілів виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Пожежі ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до гасіння залучалося 3 одиниці техніки та 16 рятувальників.
Як повідомляв голова ОВА Олександр Прокудін, 23 вересня російські окупанти обстріляли Херсон, унаслідок чого загинула 65-річна жінка, також поранення дістав 27-річний чоловік.
 

Теги: #херсон #обстрел #пожары

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