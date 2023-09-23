Події

15:50 23.09.2023

У Херсонській області важко поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БПЛА

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Ворожий безпілотник вдарив по селу Миколаївка в Херсонській області, важко поранивши місцевого жителя.

"Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік дістав важких поранень. Через ворожий удар він втратив частину руки, також у нього поранення грудної клітки, відкритий перелом і кровотеча. Постраждалого доправили в лікарню. Медики роблять усе можливе, щоб урятувати йому життя", - повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в суботу.

 

Теги: #бпла #херсонська_область

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