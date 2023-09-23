У Херсонській області важко поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БПЛА

Ворожий безпілотник вдарив по селу Миколаївка в Херсонській області, важко поранивши місцевого жителя.

"Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік дістав важких поранень. Через ворожий удар він втратив частину руки, також у нього поранення грудної клітки, відкритий перелом і кровотеча. Постраждалого доправили в лікарню. Медики роблять усе можливе, щоб урятувати йому життя", - повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в суботу.