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20:50 22.09.2023

Оттава виділяє черговий пакет допомоги Києву

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Оттава виділяє черговий пакет допомоги Києву

 Канада оголосить про виділення нового траншу військової допомоги Україні в розмірі 650 млн канадських доларів (482 млн доларів США), повідомляє в п'ятницю канадське видання The Globe and Mail з посиланням на високопоставлених представників уряду.

За словами співрозмовників видання, які захотіли залишитися неназваними, цю суму доповнять до 500 млн канадських доларів ($370 млн), виділених раніше цього року. Ці кошти передаватимуть Україні протягом декількох років.

Газета зазначає, досі Канада передала Україні допомогу в розмірі 9 млрд канадських доларів (понад $6,6 млрд), включно з кредитом на суму 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд).

Теги: #канада #військова_допомога

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