В Оттаві розпочалася зустріч Зеленського з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський у межах свого робочого візиту до Канади проводить зустріч із канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

"Дякую за вашу підтримку з перших днів повномасштабної війни - це телефонні дзвінки, а також реальні кроки вашого уряду і всіх канадців. Дякую вашій прекрасній країні! Я хочу подякувати за те, що в цей важкий період ви прийняли українців, допомагаєте нам на полі бою - військова, фінансова, гуманітарна допомога. Дякую, що ви з нами, що ви стоїте заради нашої перемоги", - сказав Зеленський.

Як повідомляє пресслужба глави держави, лідери проведуть переговори віч-на-віч і в розширеному форматі.

Зеленський і Трюдо обговорять оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку нашої держави, а також розширення можливостей для економічної та інвестиційної співпраці.

Крім того, президент України та прем'єр-міністр Канади візьмуть участь у підписанні двосторонніх документів і зустрінуться з представниками ЗМІ.

Раніше Зеленський разом із дружиною провели зустріч із генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером. Президент України подякував їм за тверду позицію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності держави, а також за прийом українських тимчасових переселенців після початку повномасштабного російського вторгнення.