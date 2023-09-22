Двох менеджерів Південної залізниці судитимуть за розкрадання майна, призначеного для відновлення зруйнованих російськими обстрілами залізничних колій - прокуратура

Обвинувальний акт стосовно 59-річного керівника одного зі структурних підрозділів регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" та його 43-річного заступника, підозрюваних у розкраданні майна, яке було призначене для відновлення залізничних колій, пошкоджених унаслідок російських обстрілів, скеровано до Харківського районного суду Харківської області.

"Обидва службовці протягом травня 2022 року використовували для ремонту пошкоджених унаслідок ворожих ударів залізничних колій на Харківщині не нові рейки, а старі, в яких уже вичерпано ресурс експлуатації. Проте офіційно ділки оформлювали все так, нібито вони використали найновіші матеріали", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури в п'ятницю.

За даними слідства, підозрювані спочатку штучно завищували зношеність рейок, вилучених під час планових ремонтів залізничних колій Харківської області, оформлюючи старі, але ще відносно придатні рейки як брухт. Саме ці рейки потім використовували для ремонту пошкоджених колій після ворожих обстрілів. Щоб списати штучно створений за документами обсяг рейок-брухту, службовці "на папері" передавали їх неіснуючому громадському об'єднанню для нібито виготовлення "металевих їжаків".

Маючи у своєму арсеналі нові рейки, які так і не були використані для ремонту пошкоджених унаслідок обстрілів колій, фігуранти організували ще одну схему: прийшли до одного з приватних підприємств із незаконною перевіркою та повідомили, що фірма має відремонтувати під'їзну колію, після чого організували встановлення нових рейок для приватного підприємства, офіційно цього не оформивши. Замовлення виконували за готівку, яка йшла в кишеню керівника структурного підрозділу Південної залізниці та його заступника.

Підозрювані встигли отримати від фірми 1,2 млн грн.

Збитки, завдані "Укрзалізниці" внаслідок незаконних дій підозрюваних, оцінюють у майже 2,5 млн грн.

Керівнику підрозділу інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем і службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Його заступнику - ч. 5 ст. 191 КК, а також одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою на користь особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища (ч. 4 ст. 368 КК).